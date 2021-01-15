رئيس «الضرائب»: نشر منظومة الميكنة بجميع مكاتب المصلحة خلال عامين

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة؛ تعتبر جزءًا من محاور التطوير التي تشهدها المصلحة حاليًا، والتي تعمل على ميكنة الأعمال الضريبية الخاصة بالممولين والمحاسبين القانونيين، على مراكز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة، وأنه سيتم نشر هذه المنظومة بباقي مأموريات مصلحة الضرائب المصرية على مستوى الجمهورية خلال عامين بدءًا من يناير الجارى.ولفت "رضا"، إلى أنه سيتم من خلال هذه المنظومة ميكنة 16 إجراءً ضريبيًا، تتضمن 64 إجراءً فرعيًا من الأعمال الضريبية الرئيسية على مرحلتين، المرحلة الأولي والتي أنطلقت في 03012021 وتم ميكنة إجراءات التسجيل، والإقرارات والمدفوعات، على أن يتم استكمال ميكنة باقي الإجراءات الضريبية بالمرحلة الثانية والمخطط أن تنطلق في 30062021 وتشمل الإجراءات الضريبية مثل المراجعة والفحص والطعن.جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها شعبة مزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة التابعة للنقابة العامة للتجاريين بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية؛ لتوعية ممولى مراكز كبار ومتوسطى الممولين، ومركز كبار المهن الحرة بمنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة، بحضور وائل السيد مدير عام المكتب الفنى لقطاع البحوث والاتفاقيات الدولية، والدكتور محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بمنطقة غرب القناة، وعدد من أعضاء النقابة.