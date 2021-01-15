رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 15 يناير 2021 الموافق 02 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موفدان أمميان جديدان إلى الكونغو الديموقراطية وجنوب السودان

الجمعة 15/يناير/2021 - 09:19 ص
نيكولاس فينك هايسوم
نيكولاس فينك هايسوم
وكالات
طباعة
تقرر تعيين الغينية بينتو كيتا، والجنوب إفريقي نيكولاس فينك هايسوم على التوالي، موفدين للأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان، وفق ما أفادت الأمم المتحدة، الخميس.

و في الكونغو الديموقراطية، سينبغي على الممثلة الأممية الجديدة التي أعلنت المنظمة تعيينها رسميًا، إدارة إحدى أهمّ وأصعب عمليات قوات حفظ السلام في العالم.

وكانت بينتو كيتو المولودة العام 1958، حتى الآن مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون إفريقيا، بعدما شغلت منصب مساعدة في عمليات حفظ السلام 2017، وانضمّت إلى الأمم المتحدة العام 1989 وشغلت خصوصًا مناصب في دارفور 2015، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف.

وستخلف في فبراير المقبل الجزائرية ليلى زروقي، التي عملت على مدى ثلاث سنوات في الكونغو الديموقراطية. وأفاد دبلوماسيون أن منصب الموفد إلى هذا البلد شاقّ ومتعب إلى حدّ كبير.

وصادق مجلس الأمن الدولي الخميس على قرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين نيكولاس فينك هايسوم موفدًا في جنوب السودان ليحلّ محلّ النيوزيلندي ديفيد شيرر، بحسب دبلوماسيين.

وعمل "هايسوم" المولود العام 1952 لحساب الأمم المتحدة في ملفي السودان وجنوب السودان وأيضًا في الصومال، حيث تمّ طرده العام 2019 بسبب توجيه الحكومة له اتهامًا بالتدخل في شؤون البلاد الداخلية، وعمل أيضًا خلال مسيرته المهنية في أفغانستان (2012-2016) وفي العراق (2005-2007).

موضوعات متعلقة

أمريكا تدرج حركة «حسم» فى مصر على قوائم الإرهاب

تجديد حبس حنين حسام ومودة الأدهم 15 يومًا للاتجار في البشر

الموعد الرسمي لصرف الدفعة الخامسة من منحة العمالة غير المنتظمة

رسميًا.. تعيين المستشار أحمد مناع أمينا عاما لمجلس النواب

الصور

image description

تحرير 53 محضر عدم ارتداء كمامات بدمياط (صور)

image description

جامعة أسيوط تعيد استخدام أماكن غير مستغلة بحرمها

image description

حصيرة وسبورة في الشارع: ريم تعلم أطفال أتميدة دون مقابل (فيديو)

image description

السكرتير العام المساعد يترأس لجنة لمعاينة الأراضي بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تجري 32 ألفا و108 عمليات جراحية في 2020

الأكثر قراءة

أمطار على 7 محافظات ومناطق.. تفاصيل طقس الجمعة

آليات تطبيق مبادرة الرئيس لمتابعة حالات «كورونا» ضمن منظومة التأمين الصحي

إنقاذ «الشاب العاري» مرعب سيدات شبرا

بعد الإحالة للمفتي.. تفاصيل إذابة طفلة وصرف جثتها في المجاري

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تعرف على مزايا حمية الشيكولاتة

منتجو فيلم العملاق الأخير ينوون إخراج حلقة ثالثة منه

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 15-1-2021

خطوات سداد فاتورة التليفون الأرضى عبر موقع المصرية للاتصالات

أيام زمان

عادل إمام وحسين فهمي صداقة قديمة وخلافات موسمية

«طالبنا بالاستمرار.. وكنا نؤدي وبداخلنا انكسار».. أسرار العلاقة بين عبدالناصر وشويكار

«حبسها ليلة الزفاف».. حكاية زواج سميحة أيوب ومحسن سرحان

«هوّ كان يطول؟».. مشاجرة بين كمال الشناوي وكاميليا بسبب «بوسة»

مقالات الرأي
مدحت بشاى
أنشأنا السد العالى تكريمًا للحياة
د. محمد عفيفي
مصر فى الثمانينيات
جمال طه
أمريكا وصراعات «جمهوريات الموز»
ماجد حبته
صراعات أوروبية على اللقاحات!
المزيد

الثقافة

طبعة جديدة من «أساطير الحب والجمال عند الأغريق» لـ دريني خشبة

في ذكرى ميلاد عبد الناصر.. أول مظاهرة خرج فيها وتاريخه مع الكتب

اختتام فعاليات تخرج دفعات المرحلة الأولى من «ابدأ حلمك»

وليد عثمان: «جمر» رواية تفاصيل متاجرة الإخوان بالدين