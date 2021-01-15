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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الصين تسجل 144 إصابة جديدة بكورونا

الجمعة 15/يناير/2021 - 09:19 ص
كورونا في الصين
كورونا في الصين
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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الجمعة، عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية.

فيما تلقت تقارير عن 144 إصابة جديدة بينها 135 حالة بعدوى محلية، تم تسجيلها بواقع 90 حالة في مقاطعة خبي و43 حالة في مقاطعة هيلونغجيانغ وحالة واحدة في كل من قوانغشي وشنشي، ما رفع إجمالي المصابين إلى 87988 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4635 شخصا.

وذكرت اللجنة في تقريرها اليومي أن الإصابات الوافدة من الخارج الـ 9 تم تسجيلها، بواقع ثلاث حالات في مقاطعة قوانغدونغ، وحالتين في شنجهاي، وحالة واحدة فى كل من مقاطعات جيانغسو، وتشجيانغ، وسيتشوان، وشنشي، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 4474 حالة غادر منها 4201 حالة المستشفيات بعد شفائهم

وأضافت أن 28 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 82352 شخصا، وأن 31912 شخصا كانوا مخالطين لمرضى ما يزالوا يخضعون للملاحظة الطبية، مضيفة أنه تم أمس تسجيل 66 حالة جديدة بدون أعراض بينها 11 حالة وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 618 حالة منها 245 وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 9414 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 161 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 842 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 8631 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و731 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء

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