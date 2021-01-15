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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أكثر من ألفين إصابة جديدة بفيروس كورونا في طوكيو

الجمعة 15/يناير/2021 - 09:12 ص
كورونا في طوكيو
كورونا في طوكيو
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أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الجمعة، تسجيل 2001 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن هذه هى المرة الأولى التي تتخطى فيها أعداد الإصابة حاجز الـ 2000 حالة منذ يوم السبت الماضي.

وقال مسئولون في طوكيو، إن هناك نحو 133 مصابا بالفيروس في حالة خطرة.

وأشارت الشبكة، إلى أن إجمالي أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد في اليابان وصل إلى 82 ألفًا و69 حالة.

يذكر أن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، أعلن الأسبوع الماضي، فرض حالة الطوارئ في طوكيو وثلاث مقاطعات مجاورة للحد من زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، كما أخبرت حكومة اليابان الهيئات الرياضية اليوم بأنها قررت تعليق إعفاءات الدخول الحالية التي تسمح للرياضيين الأجانب بدخول اليابان من أجل التدريب والمنافسة قبل أولمبياد طوكيو الصيفية مؤقتًا حتى 7 فبراير المقبل، وذلك في ظل الاجراءات المتبعة للحد من انتشار الفيروس.

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