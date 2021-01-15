انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق عقار بمصر الجديدة

أمرت نيابة مدينة نصر الجزئية، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق داخل عقار سكنى بدائرة القسم، وكلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.كانت قد تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار بمنطقة مصر الجديدة، وتم الدفع ب 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، وتم فرض كردون أمني وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.