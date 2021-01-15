إيطاليا: تطعيم أكثر من 910 آلاف شخص بلقاح «كورونا»

أعلن مفوض الحكومة الإيطالية لحالة الطواريء الصحية، دومينيكو أركوري، أن سلطات البلاد تمكنت من حقن أكثر من 910 آلاف شخص باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وقال أركوي - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية - "إنه تم استخدام 64% من الجرعات المتوفرة حاليا، في حين أن معظم الأقاليم احتفظت بـ 30% منها لإعطاء الجرعة الثانية التي يتطلبها عقار فايرز-بوينتك".وأضاف "في إيطاليا تم تطعيم 1.5% من السكان حتى الآن، وفي ألمانيا 1% وفي فرنسا 0.37%، وهذه النتائج بعيدة كل البعد عن كونها علامة على الانتصار، فنحن في بداية مسار طويل بدأناه بأفضل طريقة".وحذر مفوض الحكومة الإيطالية من أن الفيروس لا يزال متواجدا ومعدل تكاثر العدوى آخذ في الازدياد، مضيفا "لكن لحسن الحظ، انخفض الضغط على وحدات العناية المركزة إلا أن المعركة لا تزال جارية ولم نحقق الانتصار، فعلينا الانتظار حتى يكون لدينا العديد من اللقاحات لتطعيم المواطنين".