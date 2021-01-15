34 قتيلا إثر زلزال قوي ضرب جزيرة إندونيسية

قضى أكثر من 34 شخصا في زلزال قوي ضرب جزيرة سولاويسي في إندونيسيا، الجمعة، ما أدى إلى انهيار أبنية عدة من بينها مستشفى على ما جاء في حصيلة رسمية جديدة.وبلغت قوة الزلزال 6،2 درجات، الذي وقع ليلا وأسفر عن مئات الجرحى وأثار الذعر في صفوف السكان، الذين سبق لهم أن اختبروا عام 2018 زلزالا قويا أيضا.وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مصرع 26 شخصا، في مدينة ماماجو البالغ عدد سكانها 110 آلاف نسمة.وقال علي رحمن، مدير وكالة إدارة الكوارث في الجزيرة، "تفيد المعلومات الأخيرة المتوافرة، عن سقوط 26 قتيلا في مدينة ماموجو" مرجحا أن ترتفع الحصيلة بعد.وقال مسؤول آخر في الوكالة إن ثمانية أشخاص آخرين قتلوا في مدينة ماجين الواقعة في منطقة ماموجو.