أخصائية تغذية: وضع أهداف واقعية يساعد في خفض الوزن

كثير من الناس يفقدون تدريجيًا دوافعهم في إنقاص الوزن،عندما لا يلبي "الدايت" توقعاتهم، وعدم وجود خطة واقعية لفقدان الوزن، يسبب مشاكل كثيره جدا، وقالت الدكتورة أميرة محمد، أخصائية التغذية العلاجية، وضع أهداف واقعية تساعد في الحفاظ على المسار الصحيح والدوافع بحيث يمكنك فقدان الوزن بصورة عقلانية، ولا تتوقع أن تفقد عدة كيلوات في غضون أيام قليلة، حيث أن فقدان الوزن التدريجي والبطيء هو أمر صحي، وأكثر استدامة.وأشارت أخصائية التغذية العلاجية، إلى إن أنماط الأكل، مثل توزيع الأكل طوال اليوم، يمكن أن يكون له تأثير كبير على التقدم المحرز في فقدان الوزن، مشيرة إلى أن كثير من الناس يعتقدون أن الحد من تناول السعرات الحرارية عن طريق تخطي وجبات الطعام يساعد على تسريع فقدان الوزن، ولكن في الواقع تخطي وجبة واحده يمكن في كثير من الأحيان أن يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام في الوجبة التالية لأنك سوف تكون أكثر جوعا، وبالإضافة إلى ذلك، تخطي وجبات الطعام يؤثر سلبا على مستوى السكر في الدم، والتمثيل الغذائي ومستوى الطاقة.وأكدت الدكتورة أميرة، أنه عند محاولة انقاص الوزن، فإن كثير من الناس تعتمد عادة من البحث عن الأطعمة قليلة الدسم، والمحليات الاصطناعية، ولكن تناول مثل هذه الأطعمة تسبب الرغبة الشديدة في الحصول السكر، والحد من مستوى الطاقة لديك يؤدي إلى زيادة الوزن مع مرور الوقت.وأكدت أنه يجب أن يتم استبدال الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة بالأطعمة العالية بالدهون المشبعة الأحادية أو الدهون غير المشبعة، وهذا يعني أنك يجب التركيز على تناول الأطعمة التي تحتوي على الزيوت النباتية السائلة.