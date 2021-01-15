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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لرابع يوم.. كوريا الجنوبية تسجل أقل من 600 إصابة بكورونا

الجمعة 15/يناير/2021 - 08:31 ص
كورونا» في كوريا
كورونا» في كوريا الجنوبية
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سجلت كوريا الجنوبية 513 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 71 ألفا و241 حالة.

وذكر المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أن عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية سجل أقل من 600 إصابة لليوم الرابع على التوالي، اليوم الجمعة، في إشارة إلى أن الموجة الثالثة من الفيروس قد تباطأت بعد بلوغ الذروة على خلفية فرض البلاد قيودا أكثر صرامة تستمر لمدة شهر.

وأضاف المقر المركزي أنه من بين الحالات جديدة، كان هناك 484 إصابة محلية و29 إصابة وافدة من الخارج، وسجلت كوريا الجنوبية 22 وفاة إضافية خلال ال(24) ساعة الماضية، مما رفع حصيلة الوفيات إلى 1217 وفاة.

ووصل عدد المرضى في حالة حرجة أو خطرة إلى 374 شخصا حتى منتصف الليل بتراجع قدره 6 أشخاص عن اليوم السابق، وبلغ عدد حالات الشفاء 56 ألفا و536 حالة بزيادة 764 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ومن المقرر استمرار الإجراءات المشددة حتى بعد غد الأحد، وستقرر السلطات الصحية، غدا السبت، ما إذا كانت ستبقي على القيود الحالية أو تخفضها.

ومن المتوقع أن تخفف السلطات الصحية القيود المفروضة على ما يسمى بالمرافق عالية الخطورة، بما في ذلك الصالات الرياضية وغرف الغناء والمعاهد التعليمية الخاصة، وسط مخاوف بشأن التأثير على الأعمال.

ومع ذلك، من المتوقع أن تحافظ السلطات على الحظر الحالي على التجمعات لخمسة أشخاص أو أكثر، وتم تنفيذ اللائحة في منطقة العاصمة وضواحيها منذ 24 ديسمبر الماضي ومناطق أخرى من 4 يناير الجاري.

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