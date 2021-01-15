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الجمعة 15 يناير 2021 الموافق 02 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باكستان تسجل 2417 إصابة و45 وفاة بكورونا

الجمعة 15/يناير/2021 - 08:22 ص
كورونا» في باكستان
كورونا» في باكستان
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سجلت باكستان 2417 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 514 ألفا و338 شخصا.

وأفاد مركز العمليات والقيادة الوطني المعني بمكافحة فيروس كورونا في باكستان، حسب ما نقلته صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية، اليوم الجمعة، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 45 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 10 آلاف و863 وفاة.

وأضاف أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، ارتفع تراكمي المتعافين إلى 469 ألفا و306 أشخاص.

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