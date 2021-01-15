باكستان تسجل 2417 إصابة و45 وفاة بكورونا

سجلت باكستان 2417 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 514 ألفا و338 شخصا.وأفاد مركز العمليات والقيادة الوطني المعني بمكافحة فيروس كورونا في باكستان، حسب ما نقلته صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية، اليوم الجمعة، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 45 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 10 آلاف و863 وفاة.وأضاف أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، ارتفع تراكمي المتعافين إلى 469 ألفا و306 أشخاص.