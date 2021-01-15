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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

في ذكرى ميلاد عبد الناصر.. أول مظاهرة خرج فيها وتاريخه مع الكتب

الجمعة 15/يناير/2021 - 08:17 ص
جمال عبد الناصر
جمال عبد الناصر
خالد حماد
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تحل اليوم ذكرى ميلاد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والذي ولد في 15 يناير 1918 في 18 شارع قنوات في حي باكوس الشعبي بمحافظة الإسكندرية، وترجع جذوره إلى قرية بني مر التابعة لمحافظة أسيوط، كان والده عبد الناصر حسين يعمل بمصلحة البريد بالإسكندرية وكان مرتبه بالكاد يكفي ضرورات الحياة اليومية.

- خروجه لأول مرة في مظاهرة

التحق جمال عبد الناصر في عام 1930 بمدرسة رأس التين الثانوية بالإسكندرية، ذلك بعد أن انتقل والده إلى العمل بمصلحة البوسطة هناك، وفي مدرسة رأس التين الثانوية تكون وجدانه القومي، حيث شارك لأول مرة في المظاهرات ضد إلغاء دستور 1923، وتم القبض عليه ودخل الحجز مع العديد من الطلبة، وقال عبد الناصر عن تلك الواقعة لدافيد مورجان مندوب صحيفة الصنداي تايمز، "وقد دخلت السجن تلميذًا متحمسًا، وخرجت منه مشحونًا بطاقة من الغضب".

- الكتب التي كان يقرأها
نجح عبد الناصر في ان يلتحق بالكلية الحربية عام 1937 وتخرج منها ليلتحق بسلاح المشاة، الفترة التي كان يدرس فيها عبد الناصر بالكلية تشير إلى أنه قارئ نهم، وهذا ما يفيد به سجل استعارات مكتبة الكلية الحربية، مشيرا سجل قراءات جمال عبد الناصر والتي منها "الحرب الحقيقية ليدل هارت، معارك الجيش الإنجليزي لبلوكوود، إنشاء مصر الحديثة لكولفين، الحروب الحاسمة في التاريخ ليدل هارت، كيف تكتسب الأصدقاء وتؤثر في الناس لديل كارنجي".

هذا ما تشير إليه السجلات، إلا أن هناك كتب كثيرة وعديدة بعيدة طالعها عبد الناصر وبعيدة عن السجلات، منها وعلى رأسها كتابات توفيق الحكيم وعلى رأسها "عودة الروح " والذي يعد أحد أبرز الكتابات التي ساهمت في وجدان عبد الناصر ثقافيا وروحيا،إلى جانب توفيق الحكيم ستجده قارئا لنجيب محفوظ وأغلب أبناء جيل الستينيات من الكتاب.

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