منتجو فيلم العملاق الأخير ينوون إخراج حلقة ثالثة منه

أعلن منتجو فيلم "العملاق الأخير، أصل الشر" أنهم يعتزمون إخراج حلقة ثالثة من الفيلم بعد أن تصدرت الحلقة الثانية منه إيرادات شباك التذاكر الروسي في عطلة رأس السنة.وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" قد جنى الفيلم من إخراج، دميري دياتشينكو، إيرادات غير مسبوقة بلغت في 12 يناير 1.6 مليار روبل، ما يعادل نحو 22 مليون دولار. وذلك على الرغم من القيود التي فرضتها حكومة موسكو على زيارة دور السينما التي يجب ألا يؤمها أكثر من ثلث المشاهدين.وقال المخرج:" إننا لم نتوقع مثل هذا الإقبال على فيلم اعتبرناه خياليا عاديا لكن اتضح أن المشاهد قد كره العنف ويريد شيئا عائليا خفيفا ومضحكا خاليا من المشاكل.أعاد إلى الأذهان أن فيلمه الجديد الذي بدأ عرضه منذ 1 يناير الجاري يعد حلقة ثانية من فيلم "العملاق الأخير" الذي عرضت حلقته الأولى عام 2018 وتمتعت بإقبال جيد كذلك من قبل المشاهدين الروس.أما منتج الفيلم، جيورجي أباشيدزه، فقال إنه شاهد الفيلم عدة مرات في مختلف دور السينما ليتأكد من رد الفعل الإيجابي عليه لدى المشاهد الروسي ما دفع به إلى البدء في إخراج حلقة ثالثة منه.يذكر أن فيلم "العملاق الأخير، أصل الشر" استوحي من الأساطير والحكايات الروسية القديمة.