إصابات كورونا العالمية تتجاوز 92.26 مليون حالة
الجمعة 15/يناير/2021 - 08:07 ص
وكالاتطباعة
أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن أكثر من 92.26 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و980378.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 384481 22913661
الهند 151727 10512093
البرازيل 205964 8256536
روسيا 63940 3495816
المملكة المتحدة 84767 3211576
فرنسا 69031 2830442
تركيا 23325 2355839
إيطاليا 80326 2319036
إسبانيا 52878 2176089
ألمانيا 43604 1969826
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 384481 22913661
الهند 151727 10512093
البرازيل 205964 8256536
روسيا 63940 3495816
المملكة المتحدة 84767 3211576
فرنسا 69031 2830442
تركيا 23325 2355839
إيطاليا 80326 2319036
إسبانيا 52878 2176089
ألمانيا 43604 1969826