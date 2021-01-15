إصابات كورونا العالمية تتجاوز 92.26 مليون حالة

أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن أكثر من 92.26 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و980378.وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدةالولايات المتحدة 384481 22913661الهند 151727 10512093البرازيل 205964 8256536روسيا 63940 3495816المملكة المتحدة 84767 3211576فرنسا 69031 2830442تركيا 23325 2355839إيطاليا 80326 2319036إسبانيا 52878 2176089ألمانيا 43604 1969826