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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 92.26 مليون حالة

الجمعة 15/يناير/2021 - 08:07 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن أكثر من 92.26 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و980378.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة


الولايات المتحدة 384481 22913661

الهند 151727 10512093

البرازيل 205964 8256536

روسيا 63940 3495816

المملكة المتحدة 84767 3211576

فرنسا 69031 2830442

تركيا 23325 2355839

إيطاليا 80326 2319036

إسبانيا 52878 2176089

ألمانيا 43604 1969826

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