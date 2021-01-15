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الجمعة 15 يناير 2021 الموافق 02 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج القوس الجمعة 15 يناير 2021

الجمعة 15/يناير/2021 - 06:58 ص
برج القوس
برج القوس
سلمى بدر
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قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج القوس على النحو التالي:

مهنيًا: تشعر بحالة من التشتت وتفكر فى كثير من الأمور التي تدعم بها تقدمك فى عملك، أكمل ما بدأت فالنجاح حليفك.

عاطفيًا: تصرفك مع الحبيب بطبيعتك المعهودة، توازن فلا تضع الحدود بينكما ولا تكن لينًا فى التعاطي أكتر من اللازم.

صحيًا: المشي فى الهواء الطلق والاحتكاك بالطبيعة تساعدك على التفكير واختيار الأفضل والتخلص من الضغوط المتراكمة.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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