حظك اليوم والتوقعات الفلكية الجمعة 15 يناير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:الحمل:مهنيا: اعرض أفكارك وتواصل بجدية ويكفيك تشتيت طاقتك في كثير من الاتجاهات بدون فائدة.عاطفيا: وضعك العاطفي يتطلب اهتماما أكبر منك، لا تظهر عكس ما في داخلك ولا تثر الجدل في أمور تفسد عليك علاقتك مع الشريك.صحيا: ابدأ في عمل تمارين رياضية بسيطة ليستفيد منها جسمك بعد فترة التعب التي مرت بك.الثور:مهنيا: يرى زملاؤك تأثيرك في العمل وتتخذ قرارات مهمة وتسترد سلطة غابت عنك.عاطفيا: تستشعر تغييرات كبيرة في علاقتك العاطفية، لكن توقع بعض القلق والقرارات التي تطرأ على علاقتك بالشريك.صحيا: اهتم بالأكل الصحي واتبع الأساليب الصحية للحفاظ على جسدك وصحتك.الجوزاء:مهنيا:لا تحاول الصدام مع أصدقائك في العمل وتجنب افتعال المشاكل معهم.عاطفيا: خفف غضبك من الحبيب وتغاضى عن أخطائه وأجل المواجهة معه في الوقت الحالي.صحيا: تحتاج الترويح عن نفسك بقضاء وقت في مكان صحي ومناسب لتغير مودك ومزاجك.السرطان:مهنيا: الوقت مناسب والحظ معك لتبدأ في أعمالك أو دراستك أو أبحاثك العملية.عاطفيا: تناقش مع الشريك مشكلة تزعجك وتتلقى منه الدعم ويقف فيها إلى جانبك.صحيا: حافظ على وزنك، لأن الوزن الزائد خطر على صحتك واتبع حمية مناسبة لك.الأسد:مهنيا: طموحك كبير، لكن ابحث جيدا عن الفرصة التي تساعدك في تحقيق هدفك والوصول لما تطمح له.عاطفيا: هناك مشكلة تزعجك وتبحث عن حل لها، فكر بهدوء لتجد الحلول المرضية والمقنعة مع الشريك.صحيا: ما تشعر به من ألم وتعب هو بسبب أمر نفسي داخلي، ابحث عن الوسائل التي تساعدك في التخلص منه.العذراء:مهنيا: ابذل الجهد المطلوب منك وستصل إلى النتيجة التي تتمناها، الوقت مناسب للمغامرة ولكن بحذر وبدون تهور.عاطفيا: اعمل على إزالة التوتر بينك وبين الحبيب، لتشعر بالسعادة الكبيرة التي تزيل عنكم الهموم.صحيا: لا تعرض نفسك للضغط الزائد والإرهاق واتبع الإرشادات الوقائية بدقة.الميزان:مهنيا: تحسن كبير في الأجواء المهنية، الكثير من الأعمال بانتظارك، ابدأ بالأعمال المتراكمة منذ فترة.عاطفيا: تبدأ في التكيف مع بعض الأمور التي كنت ترفضها في السابق وتخضع لشروط الحبيب وتعيشها في الواقع.صحيا: ابتعد تماما عن أي شىء يتسبب في تعبك الجسدي والنفسي وتعلم من كل شىء مررت به في السابق.العقرب:مهنيا: حاول بسرعة استرجاع ثقتك في نفسك والرجوع لعملك بقوة لتعوض الوقت الذي ضاع منك في السابق وتخلص من الضعف والتراخي.عاطفيا: حافظ على علاقتك بشريكك، لأنه سوف يتركك قريبا ليبحث عن حب جديد، يعطيه ما يفتقده معك.صحيا: تخوض تجربة رياضية ناجحة تعطيك الراحة نفسيا وجسديا.القوس:مهنيا: تشعر بحالة من التشتت وتفكر في كثير من الأمور التي تدعم بها تقدمك في عملك، اكمل ما بدأت فالنجاح حليفك.عاطفيا: تصرفك مع الحبيب بطبيعتك المعهودة توازن، فلا تضع الحدود بينكما، ولا تكن لينًا في التعاطي أكثر من اللازم.صحيا: المشي في الهواء الطلق والاحتكاك بالطبيعة يساعدانك على التفكير واختيار الأفضل والتخلص من الضغوط المتراكمة.الجدي:مهنيا: تحاول أن تقنع رؤساءك بأفكار جديدة تعود على العمل وعلى الجميع بالفائدة.عاطفيا: خسارة شريكك لا يمكن أن تعوض مهما شعرت بأن البديل أفضل، كن حذرًا من المقبل وتمهل في قراراتك.صحيا: صحتك هي الأغلى لا تخاطر بها من أجل أشخاص ومكاسب فانية.الدلو:مهنيا: منصب جديد أو موقع جيد في القريب تستفيد منه كثيرا اجتماعيا وثقافيا وفكريا.عاطفيا: لا تكن متصنعا في معاملتك مع الحبيب لأن قربك منه هو الأمان بالنسبة لك وله.صحيا: قد تهتز ثقتك في نفسك وتتراجع معنوياتك ولكنك قادر عل تخطى هذه الأمور بذكاء.الحوت:مهنيا: لا تدخل في أي خلاف، الجو متوتر وأنت قليل الصبر، انسحب فورا من أي نزاع في مكان عملك.عاطفيا: تسمع أخبارا تدخل السعادة إلى قلبك أنت وشريكك، وتقربك منه أكثر.صحيا: احذر من التهور الذي يؤدى إلى تدهور صحتك ويبقيك في حالة تراجع دون أن تشعر بذلك حاليا.