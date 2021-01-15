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الجمعة 15 يناير 2021 الموافق 02 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم والتوقعات الفلكية الجمعة 15 يناير 2021

الجمعة 15/يناير/2021 - 08:14 ص
جريدة الدستور
سلمى بدر
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قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل:
مهنيا: اعرض أفكارك وتواصل بجدية ويكفيك تشتيت طاقتك في كثير من الاتجاهات بدون فائدة.
عاطفيا: وضعك العاطفي يتطلب اهتماما أكبر منك، لا تظهر عكس ما في داخلك ولا تثر الجدل في أمور تفسد عليك علاقتك مع الشريك.
صحيا: ابدأ في عمل تمارين رياضية بسيطة ليستفيد منها جسمك بعد فترة التعب التي مرت بك.

الثور:
مهنيا: يرى زملاؤك تأثيرك في العمل وتتخذ قرارات مهمة وتسترد سلطة غابت عنك.
عاطفيا: تستشعر تغييرات كبيرة في علاقتك العاطفية، لكن توقع بعض القلق والقرارات التي تطرأ على علاقتك بالشريك.
صحيا: اهتم بالأكل الصحي واتبع الأساليب الصحية للحفاظ على جسدك وصحتك.

الجوزاء:
مهنيا:لا تحاول الصدام مع أصدقائك في العمل وتجنب افتعال المشاكل معهم.
عاطفيا: خفف غضبك من الحبيب وتغاضى عن أخطائه وأجل المواجهة معه في الوقت الحالي.
صحيا: تحتاج الترويح عن نفسك بقضاء وقت في مكان صحي ومناسب لتغير مودك ومزاجك.

السرطان:
مهنيا: الوقت مناسب والحظ معك لتبدأ في أعمالك أو دراستك أو أبحاثك العملية.
عاطفيا: تناقش مع الشريك مشكلة تزعجك وتتلقى منه الدعم ويقف فيها إلى جانبك.
صحيا: حافظ على وزنك، لأن الوزن الزائد خطر على صحتك واتبع حمية مناسبة لك.

الأسد:
مهنيا: طموحك كبير، لكن ابحث جيدا عن الفرصة التي تساعدك في تحقيق هدفك والوصول لما تطمح له.
عاطفيا: هناك مشكلة تزعجك وتبحث عن حل لها، فكر بهدوء لتجد الحلول المرضية والمقنعة مع الشريك.
صحيا: ما تشعر به من ألم وتعب هو بسبب أمر نفسي داخلي، ابحث عن الوسائل التي تساعدك في التخلص منه.

العذراء:
مهنيا: ابذل الجهد المطلوب منك وستصل إلى النتيجة التي تتمناها، الوقت مناسب للمغامرة ولكن بحذر وبدون تهور.
عاطفيا: اعمل على إزالة التوتر بينك وبين الحبيب، لتشعر بالسعادة الكبيرة التي تزيل عنكم الهموم.
صحيا: لا تعرض نفسك للضغط الزائد والإرهاق واتبع الإرشادات الوقائية بدقة.

الميزان:
مهنيا: تحسن كبير في الأجواء المهنية، الكثير من الأعمال بانتظارك، ابدأ بالأعمال المتراكمة منذ فترة.
عاطفيا: تبدأ في التكيف مع بعض الأمور التي كنت ترفضها في السابق وتخضع لشروط الحبيب وتعيشها في الواقع.
صحيا: ابتعد تماما عن أي شىء يتسبب في تعبك الجسدي والنفسي وتعلم من كل شىء مررت به في السابق.

العقرب:
مهنيا: حاول بسرعة استرجاع ثقتك في نفسك والرجوع لعملك بقوة لتعوض الوقت الذي ضاع منك في السابق وتخلص من الضعف والتراخي.
عاطفيا: حافظ على علاقتك بشريكك، لأنه سوف يتركك قريبا ليبحث عن حب جديد، يعطيه ما يفتقده معك.
صحيا: تخوض تجربة رياضية ناجحة تعطيك الراحة نفسيا وجسديا.

القوس:
مهنيا: تشعر بحالة من التشتت وتفكر في كثير من الأمور التي تدعم بها تقدمك في عملك، اكمل ما بدأت فالنجاح حليفك.
عاطفيا: تصرفك مع الحبيب بطبيعتك المعهودة توازن، فلا تضع الحدود بينكما، ولا تكن لينًا في التعاطي أكثر من اللازم.
صحيا: المشي في الهواء الطلق والاحتكاك بالطبيعة يساعدانك على التفكير واختيار الأفضل والتخلص من الضغوط المتراكمة.

الجدي:
مهنيا: تحاول أن تقنع رؤساءك بأفكار جديدة تعود على العمل وعلى الجميع بالفائدة.
عاطفيا: خسارة شريكك لا يمكن أن تعوض مهما شعرت بأن البديل أفضل، كن حذرًا من المقبل وتمهل في قراراتك.
صحيا: صحتك هي الأغلى لا تخاطر بها من أجل أشخاص ومكاسب فانية.

الدلو:
مهنيا: منصب جديد أو موقع جيد في القريب تستفيد منه كثيرا اجتماعيا وثقافيا وفكريا.
عاطفيا: لا تكن متصنعا في معاملتك مع الحبيب لأن قربك منه هو الأمان بالنسبة لك وله.
صحيا: قد تهتز ثقتك في نفسك وتتراجع معنوياتك ولكنك قادر عل تخطى هذه الأمور بذكاء.

الحوت:
مهنيا: لا تدخل في أي خلاف، الجو متوتر وأنت قليل الصبر، انسحب فورا من أي نزاع في مكان عملك.
عاطفيا: تسمع أخبارا تدخل السعادة إلى قلبك أنت وشريكك، وتقربك منه أكثر.
صحيا: احذر من التهور الذي يؤدى إلى تدهور صحتك ويبقيك في حالة تراجع دون أن تشعر بذلك حاليا.

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