تحذيرات من توابع قوية محتملة بعد زلزال إندونيسيا

قال رئيس وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزياء في إندونيسيا إن توابع قوية قد تعقب زلزالا بقوة 6.2 درجة ضرب جزيرة سولاويسي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة.وأضاف دويكوريتا كارناواتي خلال مؤتمر صحفي أن ما لا يقل عن 26 تابعا وقعوا بعد زلزالين قويين في المنطقة منذ بعد ظهر أمس الخميس.ولقي سبعة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب أكثر من 600 وتشرد الآلاف جراء سلسلة من الهزات في المنطقة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.