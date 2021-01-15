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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن يكشف خطته للتحفيز متجاهلا مسألة عزل ترامب

الجمعة 15/يناير/2021 - 05:50 ص
بايدن
بايدن
وكالات
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سعى الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الى إعادة تسليط الضوء على خطته لمكافحة الأزمتين الإقتصادية والصحية اللتين تمر بهما بلاده، مفضلا تجاهل قضية عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب أمام الكونجرس، قبل ستة أيام من دخوله البيت الأبيض.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" كشف بايدن أمام صحفيين، من مسقط رأسه في ويلمنغتون في ولاية ديلاور، خطته للإنعاش والتحفيز التي تبلغ قيمتها 1900 مليار دولار وتهدف الى مساعدات العائلات والشركات المتضررة من الوباء، مؤكدا أنه "متفائل"، وواعدا بفتح "صفحة جديدة" في البلاد.

وقال بايدن "سنتجاوز هذا معا"، مضيفا بعد أسبوع على اقتحام متظاهرين مؤيدين لترامب مبنى الكابيتول، "لكننا لا يمكننا فعل ذلك في دولة منفصلة ومنقسمة".

وأضاف "الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي أن نتلاقى بصفتنا أميركيين".

وتعهّد بايدن بتأمين "ملايين فرص العمل" في مجال الصناعة التحويلية حيث يحظى ترامب بشعبية كبيرة، بالإضافة إلى خططه من أجل اقتصاد مبتكر ومكافحة تغير المناخ.

وقال الرئيس المنتخب "لا يُمكننا البقاء مكتوفين" في مواجهة حجم الأزمة الاقتصاديّة في البلاد.

وشدد على أنّ "عائدات الاستثمار في الوظائف، وفي المساواة العرقية، ستمنع الضرر الاقتصادي على المدى الطويل"، مُستبقًا بذلك انتقادات حول احتمال أن تزيد الخطّة ديون البلاد وتضغط على الماليّة العامّة. وأضاف أن فوائد خطة التحفيز "ستتجاوز بكثير كلفتها".

وقال الرئيس المنتخب إنّ خطّة المساعدة الطارئة البالغة قيمتها 1،9 مليار دولار ستتبعها خطّة أخرى تُركّز على الإنعاش الاقتصادي والاستثمارات.

وسيتسلم الرئيس المنتخب السلطة في 20 يناير في واشنطن التي تحولت الى ما يشبه ثكنة عسكرية بسبب التدابير الأمنية المشددة بعد اجتياح مناصرين لترامب مقر الكونغرس الأميركي في العاصمة وحصول مواجهات بينهم وبين القوى الأمنية أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص وهزت صورة الولايات المتحدة في العالم.

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