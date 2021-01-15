تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية

تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 59.21 نقطة أو ما يعادل 0.21% ليصل إلى 28639.05 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي (02:30 بتوقيت جرينتش).كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 9.47نقطة، أو0.51%، ليصل إلى 1863.81 نقطة.