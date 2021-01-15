كوريا الجنوبية تسجل 513 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، تسجيل 513 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 71 ألفا و421، بحسب وكالة "يونهاب" للأنباء.كما سجلت كوريا الجنوبية 22 وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 1217 حالة وفاة.