عدد من الأشخاص محاصرون تحت أنقاض مستشفى انهار جراء زلزال إندونيسيا

حوصر ما لا يقلّ عن عشرة أشخاص تحت أنقاض مستشفى انهار جرّاء زلزال قوي بلغت شدّته 6،2 درجات ضرب الجمعة جزيرة سيليبس في إندونيسيا، بحسب ما أعلنت فرق الإنقاذ.وقال مسؤول عن فرق الإنقاذ في مدينة ماموجو المتضرّرة من الزلزال لوكالة فرانس برس "المستشفى دُمّر. انهار. هناك مرضى وأفراد من طاقم المستشفى محاصرون بين الأنقاض ونحن نحاول إخلاءهم".