بايدن يطرح خطة من مرحلتين للإغاثة والتعافى من أزمة فيروس كورونا

كشف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، عن خطة إدارته الاقتصادية لمواجهة آثار جائحة كورونا.وقال بايدن (من مقره في ويلمنتجون بولاية ديلاوير) - في كلمة بثتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة - إن نحو 18 مليون أمريكي يعتمدون على إعانات البطالة.وأضاف أن خطته تتكون من مرحلتين هما: الإنقاذ والتعافي، وإنها تتضمن إيصال 2000 دولار إلى الأمريكيين بشكل مباشر، وتتضمن الخطة أيضا رفع إعانات البطالة إلى 400 دولار أسبوعيا، كما ستضع الحد الأدنى للأجور عند 15 دولارا للساعة.وأشار إلى أن العديد من الأمريكيين يواجهون خطر الإخلاء من بيوتهم بعد فقدان وظائفهم وإن إدارته ستتخذ إجراءات لمساعدة هؤلاء الأمريكيين.ولفت إلى أن إدارته ستسرع من عملية تلقيح الأميركيين مستهدفا 100 مليون شخص في أول 100 يوم بعد استلامه الرئاسة.وقال إن خطته ستساعد الأعمال الصغيرة على البقاء على قيد الحياة، وستساعد رواد الأعمال على توفير البضائع والخدمات.