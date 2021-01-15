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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تسجل 144 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 15/يناير/2021 - 03:50 ص
كورونا في الصين
كورونا في الصين
وكالات
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قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة إن البر الرئيسي بالصين سجل 144 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم 14 يناير، ارتفاعًا من 138 إصابة قبل ذلك بيوم.

وذكرت اللجنة في بيان أن 135 من الحالات الجديدة كانت حالات إصابة محلية ومن بينها 90 إصابة في إقليم خبي الذي يحيط بالعاصمة بكين و43 إصابة في إقليم هيلونغجيانغ بشمال شرق البلاد.

وأضافت أن عدد حالات الإصابة الجديدة بدون أعراض، والتي لا تعتبرها الصين حالات مؤكدة، تراجع إلى 66 حالة من 78 حالة في اليوم السابق.

وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 87988 حالة وظل إجمالي الوفيات مستقرا عند 4635.

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