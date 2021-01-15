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الجمعة 15 يناير 2021 الموافق 02 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

اليابان تحظر دخول الرياضيين الأجانب خلال فترة الطوارئ جراء كورونا

الجمعة 15/يناير/2021 - 03:46 ص
اليابان
اليابان
وكالات
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قالت وكالة كيودو للأنباء إن اليابان ستعلق مؤقتا الاستثناءات التي تسمح للرياضيين الأجانب بالتدريب في البلاد من أجل الأولمبياد الصيف المقبل بعدما أغلقت حدودها من أجل محاولة احتواء تفشي جائحة فيروس كورونا قبل ستة أشهر على انطلاق الألعاب.

ونقلت كيودو عن مصدر لم تحدد هويته أن الحظر سيستمر حتى السابع من فبراير وهو موعد رفع حالة الطوارئ في العاصمة طوكيو ومدن أخرى.

وتعانى اليابان من زيادة في أعداد المصابين بالعدوى وهو ما أجبر الحكومة على تشديد قيودها على الحدود وتوسيع حالة الطوارئ لتغطي أكثر من نصف تعداد السكان.

ويأتي تعليق استثناءات الرياضيين بعد قرار مماثل بشأن المسافرين من أجل العمل هذا الأسبوع.

وأشار التقرير إلى أنه سيتم السماح للرياضيين اليابانيين بالعودة إلى البلاد مع إجبارهم على العزل الذاتي لأسبوعين بدون المشاركة في التدريبات أو بطولات.

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