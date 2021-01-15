مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع مع نهاية تعاملاتها.وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعا بمقدار 68.95 نقطة، أو 0.2%، ليصل إلى 30991.52 نقطة.وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 14.30نقطة، أو 0.4%، ليصل إلى 3795.54 نقطة.وتراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 16.31 نقطة، أو 0.1%، ليصل إلى 13112.64 نقطة.