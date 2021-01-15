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الجمعة 15 يناير 2021 الموافق 02 جمادى الثانية 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

توقيف مواطنين روس فى جنوب السودان

الجمعة 15/يناير/2021 - 06:13 ص
المدون الروسي إيليا
المدون الروسي إيليا فارلاموف
وكالات
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ذكر المدون الروسي إيليا فارلاموف أن سلطات جنوب السودان قامت بتوقيف زوجته واثنين من رفاقه، وذلك بعد احتجازهم وإطلاق سراحهم في وقت سابق.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قال فارلاموف إنه "عالق" داخل فندق بوسط عاصمة جنوب السودان جوبا مع مواطن روسي آخر، الناشط والصحفي بيوتر فيرزيلوف، وهما بانتظار نتائج اختبارات فيروس كورونا بعد احتجازهما سابقا.

وفي الوقت ذاته، دعا مسؤول في وزارة الإعلام بجنوب السودان زوجة فارلاموف ليوبوف، ورفيقيه الآخرين إيفان بوغدانتسيف وفاديم غينزبورغ للقيام برحلة سياحية في المناطق الريفية.

ثم قامت السلطات المحلية بتوقيفهم واقتادتهم إلى قاعدة عسكرية، حسب قول المدون.

يذكر أن جميع المواطنين الروس الخمسة قد تم اعتقالهم في جنوب السودان في وقت سابق في مدينة كابويتا، وتم إطلاق سراحهم أمس الأربعاء. وكان من المتوقع أن يعودوا إلى روسيا في الأيام القادمة.

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