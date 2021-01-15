ليبيا.. إعداد الميزانية الموحدة خلال 10 أيام

أعلن الوكيل المكلف لوزارة المالية والتخطيط التابعة للحكومة المؤقتة في ليبيا أمراجع غيث، عن توحيد الميزانية العامة لسنة 2021 وإعدادها خلال عشرة أيام.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" جاء ذلك خلال لقاء غيث مع رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، حيث أطلع الأخير على نتائج اجتماع اللجنة المختصة بتوحيد الميزانية، حسب بيان منشور على صفحة الحكومة بموقع "فيسبوك".وخلال اللقاء، قدم غيث شرحا مفصلا عن الخطوات التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة بما يجعل للبلاد ميزانية موحدة لا تشهد عجزا في أي من بنودها، مؤكدا أن اللجنة الموحدة بدأت اجتماعاتها لإعداد الميزانية العامة للدولة والتي من المفترض أن تجهز خلال عشرة أيام.واستضافت مدينة البريقة يوم الثلاثاء اجتماعا خصص لمناقشة توحيد الميزانية العامة للدولة، حضره وزيرا الخارجية والمالية في حكومة الوفاق، ووكيل وزارة المالية والتخطيط المكلف بتسيير مهام الوزارة بالحكومة الموقتة أمراجع غيث، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي في البيضاء.والأربعاء، أعلنت وزارة المالية في حكومة الوفاق أن اللجنة المالية المشتركة باشرت عبر تطبيق "زوم" اجتماعاتها لمناقشة آليات ومعايير إعداد الميزانية الموحدة وفقا لقواعد ومبادئ إعداد الميزانية العامة، وذلك تنفيذا لما تم الاتفاق عليه بمدينة البريقة.