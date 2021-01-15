«الصوفية» تهنئ «القصبي وجمعة وأبو هاشم» برئاسة لجنتين بالبرلمان

هنأت الطرق الصوفية في مصر، شيوخها الأعضاء بالبرلمان المصري بالفوز بلجنتي التضامن الاجتماعي ولجنة الشئون الدينية، حيث فاز الدكتور عبدالهادي القصبي، شيخ مشايخ الصوفية، برئاسة لجنة التضامن الاجتماعي والدكتور على جمعة، شيخ الطريقة الصديقية برئاسة لجنة الشئون الدينية، والدكتور محمد أبو هاشم شيخ الطريقة الصديقية بمنصب آمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان.جاء ذلك في بيان رسمي تم نشره على الصفحة الرسمية للمشيخة العامة للطرق الصوفية بمصر، وأكد البيان على أن اختيار أثنين من شيوخ البيت الصوفي لقيادة لجنتي من لجان البرلمان، يدل على ثقة أعضاء المجلس في أهل التصوف الذين أصبحوا أعضاء في المجلس الموقر.