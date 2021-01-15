بريطانيا.. مسؤول سابق بـ«بتروفاك» يقر بجرائم رشوة فى صفقات مع الإمارات

قال مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة البريطاني، إن المسؤول التنفيذي الكبير السابق في "بتروفاك" ديفيد لوفكين، أقر بـ3 جرائم رشوة تتعلق بصفقات نفطية بالإمارات.وحسبما أفادت وكالة أنباء "رويترز" أوضح المكتب أن الجرائم تتعلق بعروض ومدفوعات مشوبة بالفساد بين 2012 و2018 لكي تفوز "بتروفاك" بعقود في الإمارات قيمتها حوالي 3.3 مليار دولار.وقال مكتب مكافحة جرائم الاحتيال: "مدفوعات إجمالية بنحو 30 مليون دولار تمت، أو كان من المقرر أن تتم".وعمل لوفكين مديرا للمبيعات في شركة الخدمات النفطية، وأقر في فبراير 2019 بـ11 اتهاما بالرشوة تتعلق بمحاولات غير شرعية لتوجيه عملية ترسية العقود على "بتروفاك" في العراق والسعودية.وأفاد المكتب بأنه من المقرر أن تنطق محكمة ساذرك كراون بالحكم في القضية يوم 11 فبراير 2021.