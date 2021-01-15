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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الغنوشى: لا أنوى تغيير قانون «حركة النهضة»

الجمعة 15/يناير/2021 - 03:02 ص
الغنوشى
الغنوشى
وكالات
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أكد رئيس البرلمان رئيس "حركة النهضة" في تونس راشد الغنوشي خلال تصريحات صحفية، تعهده باحترام النظام الداخلي للحركة وعدم تغييره بهدف إعادة ترشحه.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" شدد على أنه ليس وصيا عن الآخرين في إشارة إلى مبادرة قيادات من الحركة إلى إعادة ترشيحه لرئاسة النهضة رغم أن النظام الداخلي لا يسمح بذلك.

وأضاف أن ''تونس على الطريق الصحيح طالما لديها إعلام حر وأحزاب معترف بها وانتخابات نزيهة ومجتمع مديني قوي.. لكن هذا لا يعني أن تونس حققت كل ما تريد''.

وأكد أن نجاح الثورة لا يعني حل جميع المشاكل الاقتصادية والاجتماعية بل نجاح الثورة هو في الإطاحة بالدكتاتورية وقيام الديمقراطية، مشيرا إلى أن تونس قدمت شهادة للعالم مفادها أن العرب أهل للديمقراطية.

وتابع قائلا: "إن توفير الشغل والبنية التحتية الجيدة فهو جهد ونشاط خلاق وصف وطني موحد ورؤية، لا علاقة له بنجاح الثورة من عدمه''.

وبشأن التطبيع مع إسرائيل، أكد رفض بلاده لموجة التطبيع العربي مع تل أبيب، حيث قال إن "التونسيين لا يجتمعون على شيء كالاجتماع على التضامن مع القضية الفلسطينية، فقضية فلسطين قضية مقدسة في بلادنا".

وصرح الغنوشي بأن "هذا خط أحمر لا يتجاوزه أحد"، مضيفا "نحن في حالة إجماع لمناصرة القضية الفلسطينية ومعارضة شديدة لكل تطبيع ولكل ما يمارسه الاحتلال الغاشم من تعدي على حقوق الأمة كلها وعلى حقوق الشعب الفلسطيني الأصيل".

وأوضح أن "رفض التطبيع ليس محل نقاش في تونس بل محل إجماع".

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