اليوم.. انطلاق «مبادرة شتى فى مصر» بـ8 مدن سياحية

يطلق اليوم الجمعة الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار من محافظة أسوان بدأ العمل بمبادرة "شتى في مصر"، التى أطلقتها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الطيران المدنى وغرفة المنشآت الفندقية لتنشيط حركة السياحة الداخلية وتشجيع المصريين على السفر.وستقام المبادرة فى8 مدن سياحية، وهم: (الأقصر -أسوان- شرم الشيخ- الغردقة- مرسى علم- طابا- دهب - نويبع)، ويشارك نحو 133 فندقًا من بينهم عدد من الفنادق العائمة بين الأقصر وأسوان، في إحياء المبادرة وقاموا بتقديم أسعار تنافسية لدعم المواطنيين لاتخاذ قرار السفر وتراوحت أسعار الليلة السياحية بالفنادق بالمدن الخمس ما بين 300 جنيه إلى 750 جنيه للفردين بالغرفة المزدوجة شاملة الإقامة الكاملة.ومن بين أهداف هذه المبادرة هو دعم أصحاب الحرف والصناعات السياحية وتقديم العون لهم، في إطار دعم الحكومة المصرية للقطاع السياحي ومساندة العاملين بالحرف والصناعات الصغيرة والمتوسطة الذين تضرروا من أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد وضعف الحركة السياحية إلى البلاد نتيجة تداعيات الفيروس.وقد قامت وزارة الطيران المدني بتخفيض أسعار تذاكر الطيران الداخلي بداية من اليوم حتى 28 من شهر فبراير المقبل كمشاركة منها في المبادرة لتتراوح سعر تذكرة الطيران الداخلي إلى كل من الأقصر وأسوان وشرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم ما بين ١٥٠٠ إلى ٢٠٠٠ جنيه، بسعر موحد ذهابا ولإيابا شاملة الضرائب.