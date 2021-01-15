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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اعتقال أكثر من 100 شخص على خلفية اقتحام الكابيتول

الجمعة 15/يناير/2021 - 03:17 ص
اقتحام الكابيتول
اقتحام الكابيتول
وكالات
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أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي اعتقال أكثر من 100 شخص خلال اقتحام مبنى الكابيتول الأسبوع الماضي.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، أشار المكتب إلى أنه يجري تحقيقا مع أشخاص "يمكن أن يهددوا سلامة حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في الـ20 من يناير الجاري".

وقال مدير المكتب كريستوفر وراي، في إيجاز خاص لنائب الرئيس مايك بينس: "نعمل على التحقيق مع الأفراد الذين قد يتطلعون إلى تكرار الفعل العنيف ذاته الذي شهدناه الأسبوع الماضي".

وأضاف: "منذ الـ6 من يناير حددنا أكثر من 200 مشتبه به لذلك نحن نعرف الأشخاص بالتحديد، في حال كانوا بين الحضور".

وأشار إلى أن "عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي سيقومون بمتابعة الحدث وإلقاء القبض على المشبوهين في حال تواجدوا هناك".

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