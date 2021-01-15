رئيس بوليفيا يعتزم تلقى لقاح «سبوتنيك V» الروسى

أعلنت الرئاسة البوليفية أن الرئيس لويس أرسي يعتزم تلقي لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا بعد وصول الدفعة الأولى منه إلى البلاد.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، قال خورخي ريختر، المتحدث الرسمي باسم الرئيس، إن "الرئيس سيتلقى اللقاح ونعول على أنه سيتلقى واحدة من الـ6 آلاف جرعة التي من المتوقع وصولها هذا الشهر" إلى البلاد.يذكر أن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة اتفق على توريد اللقاح الروسي إلى بوليفيا بكمية كافية لتطعيم 2.6 مليون شخص ومن المتوقع أن تصل الدفعة الأولى منه إلى بوليفيا أواخر يناير.وتجدر الإشارة إلى أن بوليفيا سجلت ارتفاعا في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ أواخر الشهر الماضي.وفي وقت سابق من هذا الأسبوع تم الإعلان عن إصابة الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس بفيروس كورونا.