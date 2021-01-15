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الجمعة 15 يناير 2021 الموافق 02 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل: 1131 وفاة و67758 إصابة جديدة بكورونا

الجمعة 15/يناير/2021 - 05:19 ص
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أنها سجلت 67758 إصابة و1131 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وارتفع عدد الإصابات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى ثمانية ملايين و324294 ووصل عدد الوفيات إلى 207095 حسب بيانات وزارة الصحة.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

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