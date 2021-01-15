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الجمعة 15 يناير 2021 الموافق 02 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 15-1-2021

الجمعة 15/يناير/2021 - 04:59 ص
الدرهم الإماراتى
الدرهم الإماراتى
منة سالم
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استقر سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 15-1-2021، مقابل الجنيه المصري، في الأسواق المحلية المصرية، وفقًا للتداولات الصباحية التي أفادت بها البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

على المستوى المحلي، بلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مواجهة الجنيه المصري، ما يقرب من 4.23 جنيه للشراء وللبيع 4.29، وفقًا للتحديثات الأخيرة في الأسواق المحلية.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري وبنك مصر استقرار ملحوظ، بينما سجل ارتفع بشكل طفيف أمام الجنيه في بنك بلوم مصر والبنك الأهلي المصري للتنمية، مقارنة بأسعار التعاملات أمس.

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 15-1-2021

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم 4.26 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، كما حقق الدرهم الأماراتي في بنك الإسكندرية سعر 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.


بينما وصل الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر إلي 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المصري الخليجي 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة 4.27 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وحقق سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الإفريقي الدولي 4.21 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

جدير بالذكر أن الدرهم الإماراتي رسميًا في اللغة الإنجليزية بالحروف AED، إضافة إلى اختصارات أخرى غير رسمية مثل Dh وDhs، وتصدر العملات المعدنية منه فئة 1 درهم، و50 فلسًا و25 فلسًا، والورقية من فئة 1، 5، 10، 50، 100 درهم، كما صدرت ورقة نقدية بقيمة 1000 درهم.

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