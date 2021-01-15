رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 15 يناير 2021 الموافق 02 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استئناف تنفيذ مشروع السيل الشمالى 2 فى مياه الدنمارك 15 يناير

الجمعة 15/يناير/2021 - 01:08 ص
مشروع السيل الشمالى
مشروع السيل الشمالى
وكالات
طباعة
أعلنت شركة Nord Stream 2 AG المشرفة على تنفيذ مشروع "السيل الشمالي 2" لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا عن استئناف أعمال مد الأنابيب في المياه الإقليمية للدنمارك اعتبارا من 15 يناير.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" من المقرر أن تقوم سفن "فورتونا" و"بالتيسكي إيسليدوفاتيل" و"مورمان" بمد الأنابيب.

وقد أبحرت سفينة "فورتينا" من ميناء فيسمار الألماني يوم الخميس كما عادت سفينة "بالتيسكي إيسليدوفاتيل" يوم الخميس إلى منطقة المشروع.

يذكر أن أعمال مد الأنابيب تم تعليقها في ديسمبر 2019 بعد رفض إحدى الشركات المشاركة في المشروع تنفيذ الأعمال الموكلة لها خوفا من العقوبات الأمريكية.

وفي ديسمبر 2020 استأنفت الأعمال في المنطقة الاقتصادية الخالصة الألمانية وحتى الآن تم إنجاز المشروع بنسبة 94%، رغم العقوبات الأمريكية المفروضة عليه.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن مصادرها في شركة Nord Stream 2 AG قولها، إن الشركة تخطط لإتمام المشروع في النصف الأول من عام 2021.

موضوعات متعلقة

وفاة صفوت الشريف بعد صراع مع المرض

الصحة: 1022 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و59 حالة وفاة

أمطار على 7 محافظات ومناطق.. تفاصيل طقس الجمعة

تجديد حبس «قمصان» مدّعي السرطان 15 يومًا

الصور

image description

تحرير 53 محضر عدم ارتداء كمامات بدمياط (صور)

image description

جامعة أسيوط تعيد استخدام أماكن غير مستغلة بحرمها

image description

حصيرة وسبورة في الشارع: ريم تعلم أطفال أتميدة دون مقابل (فيديو)

image description

السكرتير العام المساعد يترأس لجنة لمعاينة الأراضي بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تجري 32 ألفا و108 عمليات جراحية في 2020

الأكثر قراءة

أمطار على 7 محافظات ومناطق.. تفاصيل طقس الجمعة

إنقاذ «الشاب العاري» مرعب سيدات شبرا

كورونا يُنهي حياة صيدلانية بعد وضع مولودها الأول بالغربية

بعد الإحالة للمفتي.. تفاصيل إذابة طفلة وصرف جثتها في المجاري

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

أتلتيك بيلباو يقصى ريال مدريد ويواجه برشلونة فى نهائى السوبر الإسبانى

تعادل آرسنال وكريستال بالاس سلبيا فى الدورى الإنجليزى

موعد أول أيام شهر رمضان 2021

أسطورة قديمة تهدد بسقوط المملكة البريطانية

أيام زمان

عادل إمام وحسين فهمي صداقة قديمة وخلافات موسمية

«طالبنا بالاستمرار.. وكنا نؤدي وبداخلنا انكسار».. أسرار العلاقة بين عبدالناصر وشويكار

«حبسها ليلة الزفاف».. حكاية زواج سميحة أيوب ومحسن سرحان

«هوّ كان يطول؟».. مشاجرة بين كمال الشناوي وكاميليا بسبب «بوسة»

مقالات الرأي
مدحت بشاى
أنشأنا السد العالى تكريمًا للحياة
د. محمد عفيفي
مصر فى الثمانينيات
جمال طه
أمريكا وصراعات «جمهوريات الموز»
ماجد حبته
صراعات أوروبية على اللقاحات!
المزيد

الثقافة

اختتام فعاليات تخرج دفعات المرحلة الأولى من «ابدأ حلمك»

وديع فلسطين.. كنت سببا فى معرفة نجيب محفوظ بالأدب السويدى

اجتماع بين اتحادي الكتّاب والناشرين لبحث بعض المستحقات العالقة

في ذكرى ميلاده الـ 86.. كيف أنصف بهاء طاهر الكتاب الشباب؟