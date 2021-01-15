المغرب.. 1279 إصابة و44 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 1279 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 1266 أمس، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 456 ألفا و334 حالة.وسجل المغرب 44 وفاة جديدة ارتفاعا من 26 يوم الأربعاء، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 7854.وقالت الوزارة إن 1889 شخصا تعافوا من المرض ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 431 ألفا و167.