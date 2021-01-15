رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 15 يناير 2021 الموافق 02 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن تعلن الخطة الأمنية لمراسم تنصيب بايدن

الجمعة 15/يناير/2021 - 07:24 ص
بايدن
بايدن
وكالات
طباعة
أعلنت الخدمة السرية في واشنطن قائمة بالممنوعات المحظور اصطحابها خلال حضور حفل التنصيب المزمع للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في الـ20 من يناير الجاري.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" شملت القائمة عددا من المواد المحظورة، مبينة أن هذه الأشياء "يمكن أن تسبب مخاطر على السلامة العامة".

وجاء في القائمة:

"البخاخات، الذخيرة، الحيوانات بخلاف حيوانات الخدمة، حقائب الظهر والحقائب التي تتجاوز أحجامها 18 بوصة، الدراجات، البالونات، الطائرات بدون طيار وأنظمة الطائرات بدون طيار الأخرى، المتفجرات والأسلحة النارية، السوائل القابلة للاشتعال، العبوات الزجاجية أو الحرارية أو المعدنية، مؤشرات الليزر، رذاذ الفلفل، أجهزة التنقل ذات المحركات الترفيهية، عصا سيلفي، الهياكل والدعامات للإشارات واللافتات، وكذلك الألعاب على شكل بنادق، وأيضا أي عناصر أخرى تم تحديدها على أنها مخاطر محتملة على السلامة".

من جهتها، أعلنت شركة "المترو" عن تعديلات خدمة الخطوط لاستيعاب المحيط الأمني الموسع التي ستكون سارية المفعول لحفل التنصيب اعتبارا من الجمعة 15 يناير حتى الخميس 21 يناير.

وأشارت الشركة إلى أنها "ستغلق 13 محطة داخل المحيط الأمني، مع إغلاق 11 محطة يوم الجمعة ومحطتين إضافيتين يوم السبت".

وأضافت: "خلال هذه الفترة، تمر القطارات عبر المحطات المغلقة دون توقف".

وقال المدير العام للشركة بول جيه فيدفيلد: "نعمل عن كثب مع شركائنا الإقليميين والفيدراليين للحفاظ على سلامة الجمهور خلال حدث الأمن الوطني الخاص.. بينما ندعم خطط إنفاذ القانون لتعزيز الأمن، فإننا نحتفظ أيضا بالخدمات الأساسية لسكاننا الذين يحتاجون إلى العمل والمواعيد الطبية ومحلات البقالة".

وأشار إلى أنه "سيتم تحويل 26 مسارا للحافلات حول المحيط الأمني الموسع بدءا من الجمعة وحتى الخميس".

من جهتها، ستقوم القوات الأمنية بوضع حواجز خرسانية على العديد من الشوارع المتقاطعة على طول الشارع القريب من البيت الأبيض، وسيقوم ضباط الشرطة بفحص الأشخاص القادمين إلى وسط المدينة.

وحثت عمدة المدينة موريل بوزر المواطنين على "عدم القدوم إلى منطقة وسط المدينة التجارية المركزية، والتي تمتد تقريبا من شرق مبنى الكابيتول إلى نصب لنكولن التذكاري وشمالا إلى شارع ماساتشوستس. كما حثت الزائرين المحتملين على البقاء في منازلهم".

وقال مسئولون إنه "سيتم إغلاق العديد من مواقف السيارات بالقرب من مبنى الكابيتول والبيت الأبيض يوم الجمعة، كما سيتم إغلاق مواقف السيارات الخاصة في البنايات السكنية القريبة من موقع الحفل".

موضوعات متعلقة

وفاة صفوت الشريف بعد صراع مع المرض

بعد الإحالة للمفتي.. تفاصيل إذابة طفلة وصرف جثتها في المجاري

تجديد حبس «قمصان» مدّعي السرطان 15 يومًا

أمطار على 7 محافظات ومناطق.. تفاصيل طقس الجمعة

الصور

image description

تحرير 53 محضر عدم ارتداء كمامات بدمياط (صور)

image description

جامعة أسيوط تعيد استخدام أماكن غير مستغلة بحرمها

image description

حصيرة وسبورة في الشارع: ريم تعلم أطفال أتميدة دون مقابل (فيديو)

image description

السكرتير العام المساعد يترأس لجنة لمعاينة الأراضي بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تجري 32 ألفا و108 عمليات جراحية في 2020

الأكثر قراءة

أمطار على 7 محافظات ومناطق.. تفاصيل طقس الجمعة

إنقاذ «الشاب العاري» مرعب سيدات شبرا

بعد الإحالة للمفتي.. تفاصيل إذابة طفلة وصرف جثتها في المجاري

كورونا يُنهي حياة صيدلانية بعد وضع مولودها الأول بالغربية

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 15-1-2021

خطوات سداد فاتورة التليفون الأرضى عبر موقع المصرية للاتصالات

حقنة تجميل تحول وجه سيدة بريطانية إلى «رجل الفيل»

أتلتيك بيلباو يقصى ريال مدريد ويواجه برشلونة فى نهائى السوبر الإسبانى

أيام زمان

عادل إمام وحسين فهمي صداقة قديمة وخلافات موسمية

«طالبنا بالاستمرار.. وكنا نؤدي وبداخلنا انكسار».. أسرار العلاقة بين عبدالناصر وشويكار

«حبسها ليلة الزفاف».. حكاية زواج سميحة أيوب ومحسن سرحان

«هوّ كان يطول؟».. مشاجرة بين كمال الشناوي وكاميليا بسبب «بوسة»

مقالات الرأي
مدحت بشاى
أنشأنا السد العالى تكريمًا للحياة
د. محمد عفيفي
مصر فى الثمانينيات
جمال طه
أمريكا وصراعات «جمهوريات الموز»
ماجد حبته
صراعات أوروبية على اللقاحات!
المزيد

الثقافة

اختتام فعاليات تخرج دفعات المرحلة الأولى من «ابدأ حلمك»

وديع فلسطين.. كنت سببا فى معرفة نجيب محفوظ بالأدب السويدى

اجتماع بين اتحادي الكتّاب والناشرين لبحث بعض المستحقات العالقة

في ذكرى ميلاده الـ 86.. كيف أنصف بهاء طاهر الكتاب الشباب؟