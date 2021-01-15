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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب تحبط عملية تهريب دولية كبيرة لمخدر الحشيش تقدر بنحو 5 أطنان

الجمعة 15/يناير/2021 - 12:36 ص
الحشيش
الحشيش
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أحبطت السلطات المغربية عملية تهريب دولية كبيرة لمخدر الحشيش، حيث ضبطت أربعة أطنان و762 كيلوجراما من الحشيش.

وذكر بيان عن سلطات الأمن المغربية أن ضبط هذه الشحنات الكبيرة تمت في عمليتين متواليتين، الأولى أسفرت عن ضبط 70 "رزمة" من مخدر الحشيش وبلغ وزنها الإجمالي طنين و552 كيلوجراما، وفي العملية الثانية تم ضبط 67 "رزمة" بلغ وزنها طنين و210 كيلوجرامات من مخدر الحشيش؛ ليصل مجموع الشحنات المضبوطة إلى أربعة أطنان و762 كيلوجراما من المخدرات.

وأضاف البيان أنه جرى ضبط معدات وآليات لوجيستية تستخدم في التهريب الدولي للمخدرات، تتمثل في خمس سيارات ودراجة نارية وقارب مطاطي ومحركين بحريين، كما جرى ضبط شخص يبلغ من العمر 17 سنة، يشتبه في ارتباطه بهذا النشاط الإجرامي.

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