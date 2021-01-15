99 إصابة مؤكدة بكورونا فى موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 99 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأضافت الوزارة - في بيان بثته الإذاعة الرسمية - أنه وبعد إجراء 1727 فحصا تم تسجيل 214 حالة شفاء وحالة وفاة واحدة.وأكدت الوزارة أن إجمالي الإصابات المؤكدة في بلغ 15893، بينما وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 14222، فيما وصل العدد الاجمالي للوفيات 396.