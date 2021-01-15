رئيس وزراء كندا يستبعد إصدار جواز سفر خاص بكورونا

قال رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، إنه يريد خدمة الكنديين لعدد من السنوات القادمة، مستبعدا إصدار جوازات سفر لمن تلقوا لقاح كورونا.وقال ترودو إنه يعارض فكرة إلزام الناس بحمل دليل رقمي على أنهم تلقوا لقاحا ضد فيروس كوفيد-19.ويتوقع المحللون إجراء انتخابات في وقت ما هذا العام، ويتساءل البعض بشكل خاص عن المدة التي قد يرغب فيها في البقاء في السلطة.واعترف ترودو أن التعامل مع الوباء كان صعبا، لكنه أوضح أنه لا يعتزم ترك منصبه قريبا.وأنفقت الحكومة الليبرالية أكثر من 200 مليار دولار كندي في شكل مساعدات مباشرة لمساعدة الأفراد والشركات على النجاة من الوباء، وأكد ترودو أن أوتاوا تخطط لإنفاق 100 مليار دولار كندي أخرى خلال السنوات القليلة المقبلة لبدء الانتعاش الاقتصادي، لكنه أوضح أنه يعارض إصدار جواز سفر للأشخاص الذين تلقوا التطعيمات، وهي فكرة يجري تطويرها بالفعل في الدنمارك، قائلا إنها محفوفة بالتحديات.وقال: "أعتقد أن الدلائل على أن الغالبية العظمى من الكنديين يتطلعون للتطعيم ستوصلنا إلى مكان جيد دون الحاجة إلى اتخاذ إجراءات أكثر تطرفا يمكن أن يكون لها تأثيرات حقيقية على المجتمع والبلد".