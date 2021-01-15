أتلتيك بيلباو يقصى ريال مدريد ويواجه برشلونة فى نهائى السوبر الإسبانى

أطاح أتلتيك بيلباو بريال مدريد بعدما فاز عليه بهدفين مقابل هدف في المباراة، التي جمعتهما، في إطار منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني.وسجل هدفي أتلتيك بيلباو راؤول جارسيا هدفين الأول في الدقيقة 18 والثاني من ركلة جزاء في الدقيقة38، بينما سجل لريال مدريد كريم بنزيما في الدقيقة 73 من عمر المباراة.وضرب الفريق الباسكي موعدًا مع برشلونة في المباراة النهائية والمُقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، بعدما أطاح بحامل اللقب ريال مدريد.وتأهل البارسا بعد تغلبه على ريال سوسيداد أمس بركلات الترجيح 3 – 2، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بنتيجة 1 – 1.