تكساس أول ولاية فى الولايات المتحدة تقوم بتطعيم مليون شخص بلقاح كورونا

أعلن حاكم ولاية تكساس الأمريكية جريج أبوت اليوم أن تكساس أول ولاية في الولايات المتحدة تقوم بتطعيم مليون شخص بلقاح مضاد لفيروس كورونا.وأظهرت أحدث بيانات هيئة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في الولايات المتحدة - حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية اليوم - إن ولاية تكساس قامت بتطعيم مليون و43 ألفا و624 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا.وقال حاكم تكساس - في بيان - إن "الإنجاز يأتي بالضبط بعد شهر واحد من اليوم التالي لوصول الجرعات الأولى إلى مقدمي اللقاحات في الولاية في 14 ديسمبر".