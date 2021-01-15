خطط أمريكية لبيع 20 مليون برميل من احتياطها النفطى

كشفت وزارة الطاقة الأمريكية عن تخطيطها لبيع 20 مليون برميل من احتياطيها النفطي الخام بموجب قانوني عامي 2015 و2018.وأعلنت الوزارة، في بيان لها، أنه يلزم القانونان الوزارة ببيع أكثر قليلا من 10 ملايين برميل خلال السنة المالية 2021.وأشار البيان إلى أن القانون يسمح ببيع ما تصل قيمته إلى 450 مليون دولار من النفط لتمويل تحديث الاحتياطي، المخزون في خزانات أرضية بولايتي تكساس ولويزيانا، مما قد يستدعي بيع 10 ملايين برميل أخرى.