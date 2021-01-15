أسعار الذهب اليوم الجمعة 15-1-2021

يقدم لكم الدستور أسعار الذهب اليوم الجمعة 15-1-2021، ترتفع مؤشرات البحث من قبل المواطنين والمستثمرين على محركات الإنترنت "جوجل " عن سعر جرام الذهب عيار 21، وتحولت أسعار الذهب من المرتفع إلى الانخفاض الخفيف في بداية التعاملات اليوم الجمعة، وتراجع بقيمة 3 جنيهات بعد هبوط بقيمة 4 جنيهات، لينزل الذهب لأدنى مستوى غير متوقع في خلال بداية العام الجديد 2021.ومع استمرار هبوط سعر أونصة الذهب عالميًا بسبب الظروف التي تمر بها الولايات المتحدة الأمريكية، وبسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، ليسجل الذهب عيار 21 هو الأكثر مبيعًا في مصر 805 جنيهًا للجرام، ويعتبر هو أقل سعر سجلة الذهب خلال العام الجديد 2021.ويعرض لكم " الدستور " في تقرير يومي لمن يهتم بأخبار الاقتصاد وخصوصًا أسعار الذهب والعملات، لذلك نعرض لكم كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص سعر الذهب اليوم الجمعة 15-1-2021، وتشمل كالأتي ( سعر عيار الذهب الـ 18 اليوم الجمعة 2021 - سعر عيار الذهب الـ 21 اليوم الجمعة 2021 - سعر عيار الذهب الـ 24 اليوم الجمعة 2021 - سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 15-1-2021 - أونصة الذهب اليوم الجمعة 15-1-2021 ).1 - عيار الذهب الـ 18 سجل 690 جنيها.2 - عيار الذهب الـ 21 سجل 805 جنيهات.3 - عيار الذهب الـ 24 سجل 920 جنيها.4 - وسجل الجنيه الذهب اليوم الجمعة 15-1-2021، 6440 جنيها.5 - وسجل أونصة الذهب اليوم الجمعة 15-1-2021، 1840 دولارًا.وفي سياق متصل، قد سجلت أسعار الذهب أمس يوم الخميس 14-1-2021، تراجعًا عالميًا إذ انتعشت عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار، بينما يترقب المستثمرين تفاصيل بشأن مقترح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بعد عزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لتحفيز ونمو الاقتصاد، وغير ذلك أزمة فيروس كورونا في العالم الذي تسبب في أنهيار العملات عالميًا بشكل كبير جدًا وملحوظ من جهة المستثمرين ( الدولار - اليورو - الين ).