الولايات المتحدة والمغرب ينظمان مؤتمرا لدعم مبادرة الحكم الذاتى

تنظم الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب، مؤتمرًا وزاريًا افتراضيًا مساء اليوم الجمعة في إطار دينامية دعم مبادرة الحكم الذاتي كحل ضمن المسار الأممي.وذكر بيان لوزارة الشئون الخارجية المغربية أن المؤتمر يترأسه بشكل مشترك، مساعد وزير الدولة الأمريكي المكلف بشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ديفيد شنكر وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية المغربى.وأضاف البيان إلى أنه من المتوقع أن يشارك فى المؤتمر ممثلون عن أكثر من ثلاثين دولة تمثل مختلف القارات.