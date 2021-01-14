مقتل شاب على يد القوات التركية في سوريا

قتل سوري برصاص حرس الحدود التركي "الجندرما" خلال محاولته دخول الأراضي التركية من منطقة حارم عند الحدود السورية مع لواء إسكندرون بريف إدلب.وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان مساء اليوم الخميس، أن الشاب ينحدر من قرية رسم الصهريج في ريف حلب الجنوبي.وارتفع تعداد المدنيين السوريين الذين استشهدوا برصاص قوات الجندرما التركية منذ انطلاق الثورة السورية في 2011 إلى 461 مدنيا، من بينهم 82 طفلا دون الثامنة عشر، و44 مواطنة فوق سن الـ18.