تحرير 53 محضر عدم ارتداء كمامات بدمياط (صور)

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز ومدن دمياط وكفر سعد وفارسكور لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وكافة القرارات الصادرة في هذا الشأن؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ تم خلال هذه الحملات التى استهدفت مناطق بأحياء مدينة دمياط وبعض المناطق بفارسكور وكذا قرية الوسطانى بمركز كفر سعد، المرور على بعض المنشآت والمطاعم والكافيتريات للتأكد من الالتزام بجميع التدابير الوقائية.تم تحرير 53 محضرًا بعد رصد مخالفة عدم ارتداء الكمامة الواقية وتحصيل غرامة فورية قدرها ٥٠ جنيهًا وكذا غلق وتشميع منشأتين مخالفتين لمواعيد الغلق فضلًا عن فض فرح بمدينة فارسكور.