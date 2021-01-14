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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فتح المزارات الأثرية مجانًا احتفالًا بعيد أسوان القومي (صور)

الخميس 14/يناير/2021 - 10:27 م
فتح المزارات الأثرية
فتح المزارات الأثرية
أسوان_إسراء توفيق
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قرر خالد العناني، وزير الآثار والسياحة، فتح جميع المزارات الأثرية مجانًا للمصريين غدًا بمناسبة العيد القومى لمحافظة أسوان.

أكد الوزير خلال جولته التفقدية بضرورة الالتزام بتوجيهات رئيس الوزراء الخاصة بمواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الخامسة صباحًا وغلقها الساعة الواحدة صباحًا (صيفًا) والثانية عشر من منتصف الليل (شتاءً).

فيما أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان أن مشروعات التطوير والتجميل لواجهة مدينة أسوان تأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحظى بدعم متواصل من رئيس الوزراء مصطفى مدبولى لاستعادة المكانة الحضارية لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية التى تعد أحد أهم المشاتى والمقاصد السياحية لحركة السياحة الدولية والداخلية.

وأوضح محافظ أسوان أن المشروعات تضم إنشاء نوافير مائية وراقصة وبوابات وأعمدة ديكورية وبرجولات وأرضيات، إضافة إلى المسطحات الخضراء وأشجار الزينة وساحات إنتظار للسيارات، بجانب الإنارة والرصف والدهانات وذلك بشكل وألوان متناسقة لإضفاء اللمسة الجمالية والتراثية لميدان المحطة أو السوق السياحي.

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