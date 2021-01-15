خطوات سداد فاتورة التليفون الأرضى عبر موقع المصرية للاتصالات
الجمعة 15/يناير/2021 - 06:20 ص
حسين العمدةطباعة
تنشر «الدستور» خطوات سداد فاتورة التليفون الأرضي عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات، حيث يسدد المواطن المصري فاتورة التليفون الأرضي من خلال الرابط الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات WE، وتقدم الشركة للمواطن المصرى فترة سماح بحد أقصى مدتها شهر لدفع فاتورة التليفون المنزلى، وبعد انتهاء تلك الفترة سيتحول خط التليفون إلى استقبال فقط.
ونستعرض لكم خلال هذا التقرير كافة الوسائل التى من خلالها يقوم المواطن بسداد الفاتورة، وتطبيق الدفع الإلكتروني في مختلف المجالات طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحفاظ على صحة المواطنين، لمنع انتشار وباء فيروس كورونا المستجد بين المواطنين.
- يقوم المواطن الذى يريد دفع فاتورة التليفون الأرضي بالدخول على الرابط الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات، وهو (من هنا)، ثم يقوم بإدخال كود المنطقة، وبعد ذلك رقم التليفون.
- ثم يضغط المواطن على زر دفع الفواتير، ليظهر المبلغ المستحق لسداد فاتورة التليفون.
- يمكن للمواطن الذي يرغب في دفع فاتورة التليفون المنزلي بأن يستخدم الفيزا كارت لتسديد الفاتورة على الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات.
- طريقة أخرى لدفع الفاتورة وهى التوجه إلى أقرب فرع التابع للشركة أو عن طريق البريد المصري، الذي تتوافر فيه خدمات الصرف والإيداع أو خدمات فوري أو فودافون كاش.
- كما وفرت الشركة الخط الساخن وهو 111، للاستفسار عن فاتورة التليفون الأرضي.
الجدير بالذكر، أكدت الشركة المصرية للاتصالات أنه إذا لم يتم تسديد فاتورة التليفون المنزلى وبعد انتهاء فترة السماح، سيتم قطع خدمة الانترنت إذا كان المواطن مشترك بهذه الخدمة، وإذا تجاوز المواطن فترة السماح يتكبد غرامة مالية، يجب دفعها إلى الشركة المصرية للاتصالات، بجانب مبلغ الفاتورة الأصلية للمواطن.
ونستعرض لكم خلال هذا التقرير كافة الوسائل التى من خلالها يقوم المواطن بسداد الفاتورة، وتطبيق الدفع الإلكتروني في مختلف المجالات طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحفاظ على صحة المواطنين، لمنع انتشار وباء فيروس كورونا المستجد بين المواطنين.
خطوات سداد فاتورة التليفون الأرضي عبر موقع المصرية للاتصالات
- يقوم المواطن الذى يريد دفع فاتورة التليفون الأرضي بالدخول على الرابط الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات، وهو (من هنا)، ثم يقوم بإدخال كود المنطقة، وبعد ذلك رقم التليفون.
- ثم يضغط المواطن على زر دفع الفواتير، ليظهر المبلغ المستحق لسداد فاتورة التليفون.
- يمكن للمواطن الذي يرغب في دفع فاتورة التليفون المنزلي بأن يستخدم الفيزا كارت لتسديد الفاتورة على الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات.
- طريقة أخرى لدفع الفاتورة وهى التوجه إلى أقرب فرع التابع للشركة أو عن طريق البريد المصري، الذي تتوافر فيه خدمات الصرف والإيداع أو خدمات فوري أو فودافون كاش.
- كما وفرت الشركة الخط الساخن وهو 111، للاستفسار عن فاتورة التليفون الأرضي.
الجدير بالذكر، أكدت الشركة المصرية للاتصالات أنه إذا لم يتم تسديد فاتورة التليفون المنزلى وبعد انتهاء فترة السماح، سيتم قطع خدمة الانترنت إذا كان المواطن مشترك بهذه الخدمة، وإذا تجاوز المواطن فترة السماح يتكبد غرامة مالية، يجب دفعها إلى الشركة المصرية للاتصالات، بجانب مبلغ الفاتورة الأصلية للمواطن.