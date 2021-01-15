«الدستور» ترصد مسلسلات سوريا لموسم رمضان 2021
الجمعة 15/يناير/2021 - 07:01 ص
محمد مجديطباعة
ينتظر الجمهور العربي مشاهدة عددًا كبيرًا من الأعمال الدرامية، وتحديدا السورية، والتي تنافس نظيرتها المصرية خلال أيام شهر رمضان الكريم.
ويقوم عدد كبير من نجوم سوريا بالتصوير هذه الفترة لأعمالهم المختلفة والتي يسعون من خلالها لحصد المشاهدات خلال المارثون الرمضاني.
"الدستور" ترصد الأعمال السورية المشاركة في رمضان المقبل والتى جاءت على النحو التالي:
"سوق الحرير 2"
بطولة بسام كوسا وكاريس بشار
تأليف: سيف رضى حامد بمشاركة حنان المهرجي ويزن الداهوك
إخراج: المثنى صبح
"حارة القبة"
بطولة عباس النوري وسلافة معمار
تاليف: أسامة كوكش
إخراج: رشا شربتجي
"الكندوش"
بطولة أيمن زيدان وسلاف فواخرجي
تأليف: حسام تحسين بك
إخراج: سمير حسين
"باب الحارة ١١"
بطولة نجاح سفكوني ونظلي الرواس
نص: مروان قاووق
إخراج: محمد زهير رجب
"في وضح النهار"
بطولة باسم ياخور وأمل بوشوشة
تأليف: على وجيه ويامن الحجلي
إخراج: سيف الدين سبيعي
"350 جرام"
بطولة سلوم حداد وعابد فهد
تأليف: ناديا الأحمر
إخراج: محمد لطفي
"خريف العشاق"
بطولة محمد الأحمد وصفاء سلطان
تأليف: ديانا جبور
إخراج: جود سعيد
"ظل"
بطولة باسل خياط وهيا مرعشلي
فكرة: سيف رضى حامد
تأليف: رامي الملّا ومحمود إدريس
إخراج: محمد الخياري
"داون تاون"
بطولة سامر إسماعيل وستيفاني صليبا
قصة: كلود أبي حيدر
سيناريو وحوار: محمود إدريس
إخراج: زهير قنوع
"بعد عدة سنوات"
بطولة محمد حداقي وديمة قندلفت
تأليف: غسان جنيد
إخراج: عبد الغني بلاط
"ضيوف على الحب"
بطولة فادي صبيح وشكران مرتجى
تأليف: سامر محمد إسماعيل
إخراج: فهد ميري
"بنات الماريونيت"
بطولة روعة ياسين ورواد عليو
تأليف: رامي المدني
إخراج: مخلص الصالح
"رد قلبي"
بطولة جيني إسبر وجوان خضر
نص: فهد مرعي
إخراج: عمار تميم
"مقابلة مع السيد آدم 2"
بطولة غسان مسعود ورنا شميس
تأليف: فادي سليم وشادي كيوان
إخراج: فادي سليم
"شتي يا بيروت"
بطولة عابد فهد ومعتصم النهار
تأليف: بلال شحادات
إخراج: إيلي السمعان
ويقوم عدد كبير من نجوم سوريا بالتصوير هذه الفترة لأعمالهم المختلفة والتي يسعون من خلالها لحصد المشاهدات خلال المارثون الرمضاني.
"الدستور" ترصد الأعمال السورية المشاركة في رمضان المقبل والتى جاءت على النحو التالي:
"سوق الحرير 2"
بطولة بسام كوسا وكاريس بشار
تأليف: سيف رضى حامد بمشاركة حنان المهرجي ويزن الداهوك
إخراج: المثنى صبح
"حارة القبة"
بطولة عباس النوري وسلافة معمار
تاليف: أسامة كوكش
إخراج: رشا شربتجي
"الكندوش"
بطولة أيمن زيدان وسلاف فواخرجي
تأليف: حسام تحسين بك
إخراج: سمير حسين
"باب الحارة ١١"
بطولة نجاح سفكوني ونظلي الرواس
نص: مروان قاووق
إخراج: محمد زهير رجب
"في وضح النهار"
بطولة باسم ياخور وأمل بوشوشة
تأليف: على وجيه ويامن الحجلي
إخراج: سيف الدين سبيعي
"350 جرام"
بطولة سلوم حداد وعابد فهد
تأليف: ناديا الأحمر
إخراج: محمد لطفي
"خريف العشاق"
بطولة محمد الأحمد وصفاء سلطان
تأليف: ديانا جبور
إخراج: جود سعيد
"ظل"
بطولة باسل خياط وهيا مرعشلي
فكرة: سيف رضى حامد
تأليف: رامي الملّا ومحمود إدريس
إخراج: محمد الخياري
"داون تاون"
بطولة سامر إسماعيل وستيفاني صليبا
قصة: كلود أبي حيدر
سيناريو وحوار: محمود إدريس
إخراج: زهير قنوع
"بعد عدة سنوات"
بطولة محمد حداقي وديمة قندلفت
تأليف: غسان جنيد
إخراج: عبد الغني بلاط
"ضيوف على الحب"
بطولة فادي صبيح وشكران مرتجى
تأليف: سامر محمد إسماعيل
إخراج: فهد ميري
"بنات الماريونيت"
بطولة روعة ياسين ورواد عليو
تأليف: رامي المدني
إخراج: مخلص الصالح
"رد قلبي"
بطولة جيني إسبر وجوان خضر
نص: فهد مرعي
إخراج: عمار تميم
"مقابلة مع السيد آدم 2"
بطولة غسان مسعود ورنا شميس
تأليف: فادي سليم وشادي كيوان
إخراج: فادي سليم
"شتي يا بيروت"
بطولة عابد فهد ومعتصم النهار
تأليف: بلال شحادات
إخراج: إيلي السمعان