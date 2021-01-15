«الدستور» ترصد مسلسلات سوريا لموسم رمضان 2021

ينتظر الجمهور العربي مشاهدة عددًا كبيرًا من الأعمال الدرامية، وتحديدا السورية، والتي تنافس نظيرتها المصرية خلال أيام شهر رمضان الكريم.ويقوم عدد كبير من نجوم سوريا بالتصوير هذه الفترة لأعمالهم المختلفة والتي يسعون من خلالها لحصد المشاهدات خلال المارثون الرمضاني."الدستور" ترصد الأعمال السورية المشاركة في رمضان المقبل والتى جاءت على النحو التالي:"سوق الحرير 2"بطولة بسام كوسا وكاريس بشارتأليف: سيف رضى حامد بمشاركة حنان المهرجي ويزن الداهوكإخراج: المثنى صبح"حارة القبة"بطولة عباس النوري وسلافة معمارتاليف: أسامة كوكشإخراج: رشا شربتجي"الكندوش"بطولة أيمن زيدان وسلاف فواخرجيتأليف: حسام تحسين بكإخراج: سمير حسين"باب الحارة ١١"بطولة نجاح سفكوني ونظلي الرواسنص: مروان قاووقإخراج: محمد زهير رجب"في وضح النهار"بطولة باسم ياخور وأمل بوشوشةتأليف: على وجيه ويامن الحجليإخراج: سيف الدين سبيعي"350 جرام"بطولة سلوم حداد وعابد فهدتأليف: ناديا الأحمرإخراج: محمد لطفي"خريف العشاق"بطولة محمد الأحمد وصفاء سلطانتأليف: ديانا جبورإخراج: جود سعيد"ظل"بطولة باسل خياط وهيا مرعشليفكرة: سيف رضى حامدتأليف: رامي الملّا ومحمود إدريسإخراج: محمد الخياري"داون تاون"بطولة سامر إسماعيل وستيفاني صليباقصة: كلود أبي حيدرسيناريو وحوار: محمود إدريسإخراج: زهير قنوع"بعد عدة سنوات"بطولة محمد حداقي وديمة قندلفتتأليف: غسان جنيدإخراج: عبد الغني بلاط"ضيوف على الحب"بطولة فادي صبيح وشكران مرتجىتأليف: سامر محمد إسماعيلإخراج: فهد ميري"بنات الماريونيت"بطولة روعة ياسين ورواد عليوتأليف: رامي المدنيإخراج: مخلص الصالح"رد قلبي"بطولة جيني إسبر وجوان خضرنص: فهد مرعيإخراج: عمار تميم"مقابلة مع السيد آدم 2"بطولة غسان مسعود ورنا شميستأليف: فادي سليم وشادي كيوانإخراج: فادي سليم"شتي يا بيروت"بطولة عابد فهد ومعتصم النهارتأليف: بلال شحاداتإخراج: إيلي السمعان